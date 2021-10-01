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В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ

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Alik Keplicz/AP

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна в октябре будет покупать российский газ по $790 за 1 тыс. кубометров. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применятся в октябре», — сказал он.

Ранее Спыну сообщил, что договор на поставку российского газа в республику был продлен до конца октября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он добавил, что переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся. Действующее соглашение заканчивается 30 сентября.

До этого парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с «Газпромом». Цена на газ в Европе поднялась до $1190 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд.

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.

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