В России захотели изменить сроки уплаты физлицами трех налогов

В России предлагают физическим лицам раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги. Речь идет о переносе сроков с декабря на сентябрь. Соответствующий проект подготовили депутаты «Единой России» от Владимирской области. Госдума планирует рассмотреть его в октябре, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно документу, вместо 1 декабря россиянам будет необходимо перечислить деньги не позднее сентября.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для физических лиц (не позднее 1 декабря) оказывает отрицательное влияние «на сбалансированность региональных и местных бюджетов». Из-за этого происходит «неравномерная наполняемость» бюджетов субъектов России, местных бюджетов, в том числе их дорожных фондов. Кроме того, такой срок приводит «к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», говорится в тексте.

Информацию о внесении данного проекта закона в повестку работы парламента в октябре подтвердили изданию в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин РФ планирует усилить налоговую нагрузку. Это следовало из приложения к Основным направлениям бюджетной политики. По данным издания, предлагается внести 12 корректировок. В частности, обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, которые работают на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера.