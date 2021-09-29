На Украине предупредили о проблемах из-за газового контракта Венгрии и России

Контракт на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины создаст проблемы для страны, заявили в компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Там считают, что это отразится на импорте и хранении газа в подземных хранилищах.

С начала года объем транзита в направлении Венгрии составил 6,9 млрд кубометров. Это 21,2% от общего транзита через территорию Украины. Импорт оценивается в 2,1 млрд кубометров, что составляет 90% от общего объема импорта за текущий год.

«На сегодняшний день именно венгерско-украинский маршрут стал наиболее востребованным для импорта природного газа на Украину у участников рынка, как наиболее экономически привлекательный. И это выгодно обеим сторонам», — подчеркнули в компании (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа до конца 2036 года. Соглашение должно вступить в силу 1 октября. По условиям контракта, из России будет поступать 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. В прошлом году Венгрия импортировала 8,6 млрд кубометров газа из России.

Подробнее о соглашении читайте в материале «Газеты.Ru».