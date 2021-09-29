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Росстат: в России подешевели морковь, капуста, лук и яблоки

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Федеральная служба государственной статистики отчиталась об индексе потребительских цен за период с 21 по 27 сентября, отчет опубликован на сайте Росстата.

По данным службы, за указанный период в России снизились цены на некоторую плодоовощную продукцию.

«Подешевели: яблоки – на 2,0%, морковь – на 1,2%, капуста белокочанная и лук репчатый – на 0,5%», — говорится в документе.

При этом цены на помидоры, огурцы и картофель за отчетный период выросли. По оценке ведомства, индекс потребительских цен составил 100,29%

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала тенденцию к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на фоне их мониторинга.

До этого заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизируются, при этом стоимость «борщевого набора» снижается.

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