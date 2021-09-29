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«Роснефть» и Equinor договорились о сотрудничестве в области углеродного менеджмента

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Zamir Usmanov/Global Look Press

ПАО НК «Роснефть» и Equinor заключили соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента.

Соглашение заключено на основе многолетнего партнерства компаний и подчеркивает взаимное стремление вести совместную разработку, тестирование и внедрение передовых производственных технологических решений в области углеродного менеджмента.

Компании совместно будут оценивать потенциал применения технологий и оборудования для обнаружения, измерения и сокращения эмиссии парниковых газов, а также будут стремиться достичь нулевого рутинного сжигания попутного газа к 2030 году.

Также компании рассмотрят перспективы реализации новых проектов с применением альтернативных источников энергии, в том числе ветрогенерации, использование технологий улавливания и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса («синий» и «зеленый» водороды).

Аналогичное соглашение «Роснефть» подписала и с ExxonMobil. Стороны будет сотрудничать в области внедрения низкоуглеродных технологических решений для снижения парниковых выбросов. Компании изучат перспективы реализации новых совместных проектов, предусматривающих применение технологий улавливания и хранения СО2, а также разработку современных видов топлива, в том числе, водородного и аммиачного.

20 сентября «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. Объявление о включении компании в состав участников состоялось в рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Роснефть» была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. В 2021 году во всем мире таким статусом обладают только 37 компаний, четыре из которых относятся к нефтегазовому бизнесу.

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