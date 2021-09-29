В Латвии назвали срок исчерпания запасов крупнейшего газохранилища

Занимающаяся хранением и распределением природного газа Латвийская компания AS Conexus Baltic Grid (Conexus) обеспокоена действиями трейдеров, которые хранят свои запасы природного газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ). Об этом пишет Leta.

На заседании комиссии Сейма (парламента) по народному хозяйству, среде, аграрной и региональной политике глава отдела корпоративной стратегии Conexus Янис Эйсакс предположил, что резервы могут иссякнуть в январе 2022 года.

Вызовом для газоснабжения будет разброс между ценами этой зимы и теми, которые установятся весной будущего года, указал бизнесмен. Стоимость газа в Латвии сейчас составляет €30 за мегаватт-час. По подсчетам представителя Conexus, это значит, что каждый лишний мегаватт-час, закупленный торговцами и хранящийся в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей €30 весной.

По данным Эйсакса, поставщики перестали закачивать газ в латвийское газохранилище и изымают резервы.

Ранее глава МИД Венгрии отверг посягательства на суверенитет страны из-за контракта с «Газпромом». Министр добавил, что Венгрия обладает суверенным правом подписывать контракты на поставки энергоресурсов с любой страной и на тех условиях, которые считает выгодными для себя. В этой связи, как заявил Сийярто, «нападки на Венгрию недопустимы».