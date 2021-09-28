Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила рекордные значения

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу во вторник, 28 августа, снова начала расти после небольшого снижения накануне и установила новое рекордное значение. Информация об этом опубликована на официальном сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов стоимость Аи-95 выросла на 0,28% и достигла 60,253 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе цена бензина Аи-95 обновляла рекорд три дня подряд, начиная со среды, 22 сентября. Так, стоимость Аи-95 в течение суток выросла 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну.

Ранее в Росстате заявили, что средние потребительские цены на бензин в России в середине сентября снизились на 5 копеек и составили 48,88 рубля за литр. Снижение цен на бензин зарегистрировано в 35 регионах Российской Федерации. Самое заметное снижение цен произошло в Йошкар-Оле – на 0,5%.

При этом Министерство энергетики больше не рассматривает запрет на экспорт бензина в качестве меры по стабилизации рынка в России, так как по данным министерства, на данный момент ситуация на рынке бензина находится под контролем.