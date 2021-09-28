В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен на газ в Европе. 28 сентября стоимость газа поднялась до $1000 за тыс. кубометров, это исторический максимум.

«Мы наблюдаем за развитием спотового рынка в Европе. Специалистам понятны те факторы, которые давят на цены и приводят к росту, это объективные факторы. Мы уже говорили, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок. «Газпром» осуществляет выполнение всех обязательств, работает на максимуме и готов рассматривать новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе. Спотовый рынок может отчасти удовлетворять потребности для ритмичного развития», — сказал представитель Кремля.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров.

До этого директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.