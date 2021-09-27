«Газпром» и правительство Венгрии подпишут контракт о поставке газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подпишут контракт на поставку газа до конца 2036 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно контракту, компания должна будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что в течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию.

О намерениях Венгрии подписать соглашение для поставок российского газа стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал данный вопрос в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 30 августа глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября.

До этого глава МИД Венгрии назвал сотрудничество его страны и России по вакцинам от коронавируса «образцовым».