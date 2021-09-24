Посольство РФ контактирует с Госдепом в связи с задержанием представителя «Новатэка»

Посольство России в Вашингтоне находится в тесном контакте с Госдепартаментом США насчет дела заместителя председателя правления компании «Новатэк» Марка Джитвэя. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

Дипломаты отметили, что в случае необходимости диппредставительство РФ окажет россиянину консульско-правовое содействие.

Ранее стало известно, что суд в Соединенных Штатах освободил под залог в $80 млн ​Джитвэя.

До этого американские власти обвинили Джитвэя в неуплате налогов на сумму $93 млн и сокрытии информации о своих офшорных активах и доходах. По сообщению Министерства юстиции США, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба посольства России в Вашингтоне сообщала, что Джитвэй не обращался в российские дипломатические учреждения.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.