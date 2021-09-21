В России на фоне хорошего улова лососевых дешевеет красная икра

В России падает розничная цена красной икры, что связано с хорошим уловом лососевых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Путина на Камчатке уже закончилась. На Сахалине, где традиционно вылавливается кета, она еще продолжается: вылов из-за непогоды пока не очень большой, но в любом случае повлияет на снижение цены и на кету», — объяснила директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова.

По словам управляющего партнера консалтингового агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка, объем добычи лососевых в 2021 году уже стоит на втором месте после рекордного 2018 года.

«Как следствие, цены на икру уже начали постепенно снижаться — по сравнению с прошлым годом, когда был достаточной скромный вылов. Думаю, средний уровень цен, возможно, действительно будет ниже на 15-20%, чем год назад», — сказал Березнюк.

Агентство отмечает, что, по данным Росрыболовства к 13 сентября 2021 года в России было выловлено 511 тысяч тонн лососевых, что на 12% больше улова 2019 года и в 1,9 раза превосходит показатель 2020 года.

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