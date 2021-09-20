«Известия»: долги граждан РФ на 1,6 млрд спишут в рамках внесудебного банкротства

В рамках механизма внесудебного банкротства будут списаны долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.

В первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, по пяти тыс. из них начата процедура внесудебного банкротства. Сейчас уже 2,5 тыс. россиян признаны банкротами.

Торосов указал, что результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся.

Ранее эксперт объяснил, когда снятые со счета деньги могут потребовать вернуть в банк. Агентство по страхованию вкладов, по его словам, предъявляет претензии к тем операциям, которые, по мнению агентства, являются подозрительными и лишают других кредиторов права на получение денежных средств в порядке очереди.