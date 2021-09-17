Миллер оценил запасы газа в России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российские запасы газа являются самыми большими в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, запасов газа в стране может хватить на 100 лет.

«Запасы газа в России, запасы газа «Газпрома», являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — отметил он.

При этом некоторые месторождения, обустраиваемые сейчас «Газпромом» на Ямале, будут работать до 2132 года, обратил внимание глава компании.

Миллер подчеркнул, что спотовая цена газа в Европе, вероятно, обновит поставленные ценовые рекорды.

Котировки газа в Европе за последнее время обновили максимумы, напомнил он.

По его словам, европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в свои хранилища и уже ясно, что до наступления зимнего сезона это отставание не получится наверстать.

Ранее в Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России.