Финансист Лашков объяснил, что для россиян значит попадание рубля в топ популярных валют

Попадание рубля в топ-20 популярных валют говорит о том, что его стали чаще использовать в мире, рассказал «Газете.Ru» гендиректор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков. По его словам, этому поспособствовал тренд на дедолларизацию в мире, а также усилия, принимаемые со стороны России.

«Для нас, наверное, включение рубля в рейтинг не имеет большого значения. Но тренд на то, что рубль вошел – положительный, его раньше не было. Это значит, что рубль больше используется в мире и становится более востребованным», — отметил эксперт.

По мнению Лашкова, этому поспособствовало то, что Россия активно продвигает рубль, в частности, идею рассчитываться в отечественной валюте за углеводороды. Кроме того, в мире наблюдается тренд на отказ от доллара, при этом в текущем году по нему наблюдается высокая инфляция. Обычно при торговле России с Китаем или странами Ближнего Востока использовался доллар, но теперь звучат предложения рассчитываться в другой национальной валюте.

Ранее сообщалось, что российский рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют. Это следовало из данных системы межбанковских переводов SWIFT. Рубль занял 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18%. Лидерами стали доллар, евро и британский фунт стерлингов.