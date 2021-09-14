Эксперты объяснили россиянам что делать, если мошенники взяли на них кредит

Юристы рассказали в беседе с «Известиями» о том, что делать, если мошенники оформили на ваше имя крупный кредит.

По словам юриста Анны Половой, в первую очередь необходимо проверить, не потерян ли паспорт. Если выяснится, что документ утерян, то следует незамедлительно обратиться в полицию. Далее нужно подать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве.

В случае, если пострадавший получил уведомление от банка или МФО, то необходимо через эту же организацию потребовать признать кредитный договор недействительным, так как подпись заемщика является фальшивой.

Похожая процедура предусмотрена, если приходит судебное решение, добавил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев.

Специалист отметил, что пострадавшему от мошенников нужно ознакомиться с материалами дела в суде, чтобы понять, на каком основании был выдан кредит.

«Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признает договор недействительным». — рассказал он, добавив, что на этом основании могут быть отменены все ранее принятые судебные акты.

Ранее сообщалось, что россияне сталкиваются с новой схемой мошенничества, когда производится перевод микрозаймов без ведома и заявления заемщика.