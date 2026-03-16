Футболиста «Урала-2», обвиняемого в убийстве бизнесвумен, арестовали

Футболиста «Урала-2» Даниила Секача, обвиненного в убийстве бизнесвумен в Москве, арестовали до 14 мая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Игроку предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Секач признал вину, он заявил, что действовал под влиянием мошенников.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро, что и привело к ее смерти.

Ранее «Урал» отказался платить зарплату обвиняемому футболисту.