Курс евро опустился до 86 рублей впервые с середины августа

Курс евро опустился до 86 рублей в ходе торгов Мосбиржи.

По состоянию на 12:52 евро стоил 86,01 рублей. Последний раз стоимость валюты опускалась до 86 рублей 18 августа.

Курс доллара на бирже составил 72,93 рубля.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, как россияне могут защитить свои сбережения. По словам эксперта, падение курса рубля к мировым валютам несет за собой рост инфляции. Это угроза для россиян, которые держат свои сбережения в рублях. С другой стороны, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какой из них вырастет, сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют или разделить сбережения на 4 части в равных долях — на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения, уточнил специалист.

Тузов подчеркнул, что делать ставки на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией, — проигрышная стратегия, так как кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах.