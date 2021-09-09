В Польше испугались снижения интереса к транзиту газа из-за «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава опасается уменьшения интереса к транзиту российского газа через украинскую и польскую системы трубопроводов после того, как «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, передает РИА «Новости».

По его словам, такая форма газового сотрудничества России и ФРГ приведет к снижению роли транзита газа через инфраструктуру Польши и Украины.

Ранее эксперт объяснил в беседе с «Газетой.Ru», почему Варшава продолжит нападки на «Северный поток — 2».

До этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский оценил влияние, которое может оказать газопровод на ситуацию в Евросоюзе.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.