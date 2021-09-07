ФНС: в России в качестве самозанятых зарегистрировано 3 млн человек

На сегодняшний день число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло трех миллионов человек, сообщили РИА «Новости» в Федеральной налоговой службе (ФНС).

За время действия специального налогового режима (с 2019 года — прим. ред.) их доходы составили более 587 миллиардов рублей, отметили в ведомстве.

«Ежедневно в качестве новых плательщиков НПД регистрируется более 5,8 тысячи человек», — рассказали в ФНС.

При этом средний возраст граждан, которые выбирают для себя этот налоговый режим — от 30 до 40 лет. Более половины (57%) самозанятых родились с 1985 по 2003 год и в среднем зарабатывают порядка 25 тысяч рублей в месяц. Еще 35% были рождены в 1964-1984 годах. Их средний доход составляет около 32 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года число самозанятых, не достигших 18 лет, выросло в два раза. За семь месяцев данный показатель вырос с 19,5 тыс. до почти 41 тыс. При этом в июле прошлого года число самозанятых подростков превышало 17,5 тыс.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет оказались Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.). В пятерку также попали Татарстан (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.).