Эксперт: потребление россиянами импортного и отечественного вина сравнялось

Потребление россиянами вина по итогам этого года будет почти таким же, как и в прошлом, — порядка 80 млн декалитров (с учетом игристых вин и винных напитков). Об этом «Газете.Ru» сообщил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«И при этом примерно сравняется доля выпитого импортного и вина отечественного производства», — прогнозирует Дробиз.

Он объясняет свой прогноз тем, что с 2019 года растет объем импорта вина, а также виноматериала, используемого при производстве отечественных вин, в том числе игристых. Закупки импортного вина выросли почти на треть еще в 2019 году из-за того, что поставщики делали запасы на фоне роста акцизов. В 2020-м наращивание импортных закупок продолжилось.

«Но отечественного вина производить больше не стали. Подросли разе что объемы производства игристых вин, но их доля невелика. В итоге потребление импортного и отечественного вина в общем-то сравнялось. И это соотношение, скорее сего, не изменится до конца года», — говорит Дробиз, добавляя, что пропорция может измениться только если откроются товарные рынки и границы Европы для россиян. Но такой сценарий маловероятен.

Снижение производства отечественной винной продукции эксперт объяснил ограничениями по новому закону о вине. В частности, этот закон вводит запрет на закупки импортных виноматериалов. Сейчас их катастрофически не хватает, поскольку площади под виноградники хотя и растут, но недостаточными темпами.

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