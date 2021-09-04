Россиянам разъяснили предстоящие изменения в правилах выплаты пенсий

Неработающие пенсионеры, желающие получить социальные доплаты до прожиточного минимума, могут не не подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», — сказала эксперт.

Надбавки будут выплачиваться и тем, кто не проживает в сельской местности, как это было раньше. Финогенова уточнила, что факт проживания в сельской местности важен только когда пенсию назначают. Помимо этого, пенсионерам, которые потеряли надбавку из-за переезда, восстановят выплаты.

Также с 2022 года на сайте «Госуслуг» будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информация будет направляться мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, уточнила специалист.

Ранее в «Единой России» рассказали, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начали получать пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца.