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Аналитик: Европа перенесет сроки отказа от российского газа

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Jens Buettner/dpa/AP

Российский газ будет востребован в Европе и в Азии и после 2035 года, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, странам ЕС с большой вероятностью придется переносить сроки реализации программы по декарбонизации экономики, потому что она требует крупных инвестиций от бизнеса, а вкладываться в «общее благо» себе в ущерб европейские бизнесмены не спешат.

«Сложно сказать, действительно ли Европа сможет отказаться от газа так быстро. Возможно, им сначала придется отказаться от угля, а по газу переносить сроки. Тем более, что газ является не самым серьезным врагом климата, так что газ будет востребован и после 2035 года. Кроме того, «Газпром» говорит, что при необходимости он перепрофилирует «Северный поток — 2» в трубу для снабжения Европы водородом», — считает Юшков.

Рынок водорода уже формируется не только в Европе, но и в Азии.

Также эксперт напоминает, что газопроводы «Ямал-Европа», «Голубой поток» и даже «Северный поток — 1» уже окупились. Вопрос по «Северному потоку — 2» состоит в том, на какую мощность он будет работать, потому что из-за антимонопольных ограничений «Газпрому» разрешат загружать его на половину мощности, и от этого зависит и срок возврата инвестиций.

Следующие большие газопроводы будут вести из России не в Европу, а в Азию, где интерес к голубому топливу только растет. По мнению аналитика, «Газпрому» «надо предпринять усилия» для подписания с Китаем соглашения о втором газопроводе, построить инфраструктуру и начать поставки. В перспективе возможно строительство новых СПГ-заводов для отправки газа на азиатские рынки, считает Юшков.

Ранее «Газпром» заявил о рекордных поставках в Китай по «Силе Сибири» в первом полугодии 2021-го. Газопровод пока только выходит на проектные мощности, а потому поток в сторону Китая продолжит расти. Кроме Китая вырос экспорт в страны дальнего зарубежья — до 131,3 млрд кубометров. Компания нарастила продажу газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%).

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