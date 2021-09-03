Путин: на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — он будет освобожден от налогов на 10 лет.

По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только российские, но и иностранные инвесторы.

«Льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться.

Ранее полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах. Для развития Курильских островов правительство создаст там свободную налоговую зону — большинство инвесторов и предпринимателей освободят от НДС, налогов на транспорт, землю, имущество и прибыль. Льготы будут действовать минимум 10 лет. На время льгот предприятия не будут проверять контролирующие органы, подчеркнул Трутнев.