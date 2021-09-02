В Кремле не считают, что «Северный поток — 2» представляет угрозу

Российский газопровод «Северный поток — 2» не представляет угрозы и является исключительно коммерческим проектом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что в настоящее время проект близок к завершению.

«Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», — отметил Песков.

Ранее США и Украина опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страны продолжат выступать против российского газопровода «Северный поток — 2», который они считают угрозой для энергетической безопасности Европы.

Впоследствии украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США гарантируют введение санкции в отношении «Северного потока — 2», если другие страны создадут энергетические проблемы Украине.