Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мутко раскритиковал большинство российских городов 08:06
Минприроды планирует повысить качество жизни в России 07:53
В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за мощного ливня 07:52
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек 07:32
Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпиады-2020 07:24
Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона рублей 07:18
«Локомотив» официально объявил о переходе игрока «Челси» 07:09
Попова рассказала о первых заразившихся гриппом AH3N2 07:02
Британец с фут-фетишем звонил в службу экстренной помощи, прося операторов... 07:00
Экс-игрок сборной СССР: Дзюба и Соболев — это футболисты 30-х годов, тормозят игру 06:56

Россияне задолжали банкам рекордную сумму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками окажется на рекордной отметке в 955 млрд рублей. Уже в следующем году эта сумма может пересечь отметку в триллион. Такое заявление сделал президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, пишут «Известия».

Он заявил, что, не взирая на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги даже сократились и составили 4,2% в общем портфеле. Около 60% просроченной задолженности приходится на сегмент потребительских кредитов.

«Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент вначале прекращает выплаты именно по данному обязательству», — объяснил Мехтиев.

Ситуацию держит на контроле Центробанк. В последнем аналитическом обзоре ЦБ говорится, что в среднесрочной перспективе возможен некоторый рост проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач кредитов и высокий уровень долговой нагрузки населения.

По данным регулятора, рост потребительского кредитования усилился во втором квартале 2021 года и достиг 5,9% против 3,7% в первом. Аналитики связывают это со всплеском потребительской активности россиян.

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должников.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом
Тоскливые нули: скомканный дебют Карпина в сборной России
Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
В Госдуме предложили увеличить штраф за драки
Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона рублей
В России хотят запретить производство одноразовых товаров из пластика
Одноклассники рассказала об ученике, поправившем Путина
Новости и материалы
Мутко раскритиковал большинство российских городов
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за мощного ливня
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпиады-2020
«Локомотив» официально объявил о переходе игрока «Челси»
Попова рассказала о первых заразившихся гриппом AH3N2
Британец с фут-фетишем звонил в службу экстренной помощи, прося операторов рассказать о ногах
Экс-игрок сборной СССР: Дзюба и Соболев — это футболисты 30-х годов, тормозят игру
В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей такси
Карпин заявил, что все футболисты сборной России «отошли» от Евро-2020
Премьер Японии не приедет на ВЭФ, потому что его не пригласили
ФМБА ожидает регистрацию вакцины от COVID-19 в 2022 году
Рой пчел атаковал футболистов во время матча
Глава Забайкалья посоветовал губернаторам, как вести аккаунт в TikTok
В США расследуют инцидент с отклонением от курса космолета Virgin Galactic
Карпин прокомментировал продажу шарфов с его изображением за 900 рублей
Комиссия по расследованию крушения Ил-112В предоставит доклад к 17 сентября
Все новости
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
Россия пропустила британцев на второе место: девятый день Паралимпиады. LIVE
Паралимпиада. Девятый день. ОНЛАЙН
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены
За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм
Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия
«Российские ракеты накроют Украину целиком»
Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искандер-М»
Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки
Какие фильмы выходят в сентябре 2021 года в России
Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло
С 1 сентября правительство вводит пошлину на экспорт подсолнечного масла
«Мадуро перехватил инициативу»: зачем оппозиция в Венесуэле вернулась на выборы
«Единая платформа Венесуэлы» заявила об участии в региональном голосовании
Игроки цифрового рынка взялись защитить детей от вредного контента
Эксперты — о том, станет ли Альянс по защите детей в интернете инструментом самоцензуры
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях