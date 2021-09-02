Россияне задолжали банкам рекордную сумму

В начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками окажется на рекордной отметке в 955 млрд рублей. Уже в следующем году эта сумма может пересечь отметку в триллион. Такое заявление сделал президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, пишут «Известия».

Он заявил, что, не взирая на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги даже сократились и составили 4,2% в общем портфеле. Около 60% просроченной задолженности приходится на сегмент потребительских кредитов.

«Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент вначале прекращает выплаты именно по данному обязательству», — объяснил Мехтиев.

Ситуацию держит на контроле Центробанк. В последнем аналитическом обзоре ЦБ говорится, что в среднесрочной перспективе возможен некоторый рост проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач кредитов и высокий уровень долговой нагрузки населения.

По данным регулятора, рост потребительского кредитования усилился во втором квартале 2021 года и достиг 5,9% против 3,7% в первом. Аналитики связывают это со всплеском потребительской активности россиян.

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должников.