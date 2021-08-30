Польский политик заявил о «планах» России по «Северному потоку — 3»

Экс-замминистра обороны Польши Ромуаль Шереметьев заявил о якобы планируемом Москвой «Северном потоке — 3». Об этом он рассказал в интервью Do Rzeczy.

Новый «поток», по словам Шереметьева, это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, якобы организованный для того, чтобы нанести ущерб интересам официальной Варшавы. Каким образом связана Россия с кризисом на границе, политик не уточнил.

«Россия довела дело «Северного потока — 2» до конца. Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток — 2» «Северным потоком — 3», — отметил политик.

В августе польские пограничники предотвратили более 3 тыс. попыток мигрантов прорваться через границу с территории Белоруссии. Для блокировки прохода нелегалов Польша увеличила военный контингент на границе с Белоруссией до 2 тыс. человек. Кроме того, началось возведение заградительной полосы из колючей проволоки. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также сообщал о планах построить на границе с Белоруссией 2,5-метровый забор, чтобы избежать развития миграционного кризиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил Варшаву в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

На протяжении нескольких недель мигранты остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом ни одна из стран не намерена размещать мигрантов у себя.