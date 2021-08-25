«ЕвроХим» стал лучшим производителем удобрений в рейтинге инвестиционной эффективности РБК

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко заняла общее 10-е место в рейтинге инвестиционной эффективности РБК, подготовленном по итогам 2020 года агентством «Национальные кредитные рейтинги» совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования (АСАП).

При этом «ЕвроХим», набрав 56,5 баллов рейтинга, возглавил список среди всех производителей минеральных удобрений.

В 2020 году «ЕвроХим» продемонстрировал рекордные финансовые результаты, создав прочную базу для дальнейшего роста. Консолидированная выручка составила $6,2 млрд, объем продаж вырос до 25,6 млн т, а показатель EBITDA стал рекордным за историю существования компании, достигнув отметки в $1,8 млрд. Денежный поток от операционной деятельности вырос на 31%.

Авторы рейтинга оценивали эффективность компаний по пяти компонентам: совокупные расходы инвестиционного характера; соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности; отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов; отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации; рентабельность активов по операционной прибыли.

«ЕвроХим» — один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Группа имеет вертикально интегрированную структуру, а ее деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство удобрений, логистику и дистрибуцию. 27 августа компании исполняется 20 лет.