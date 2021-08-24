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Путин предложил запретить банкам списание соцвыплат у должников

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Президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, а также закрепить это законодательно после формирования Госдумы.

«Указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями», — сообщил лидер страны, выступая на съезде партии «Единой России».

Путин подчеркнул, что в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано, поэтому нужно сделать это незамедлительно, сразу после формирования Госдумы.

По словам российского лидера, россияне сообщают о списании банками средств соцподдержки в счет погашения долгов.

«Это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения», — отметил Путин.

Кроме того, президент попросил руководителей банков безусловно исполнить указы о запрете на списание социальных выплат в счет погашения долгов граждан.

Путин поручил вернуть гражданам уже списанные социальные выплаты, особо отметив, что «это их законные деньги».

Ранее стало известно, что Центральный банк России и «Единая Россия» работают над поправками о защите соцвыплат от списания по кредитам. На данный момент деньги взимаются с общего счета, на который поступает как зарплата, так и социальные выплаты.

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