В России хотят ограничить дистанционные способы выдачи займов

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в котором предложил ограничить дистанционные электронные способы оформления кредитов. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил в своем письме, что ему поступает большое количество обращений россиян, которые связаны с оформлением кредитных продуктов на их имя неизвестными лицами.

Гражданам, как правило, становится известно о факте заключения подобных договоров уже после того, как судебные приставы списали денежные средства с их банковских счетов.

Во время установления причин списания средств выясняется, что мошенники воспользовались персональными данными граждан, в том числе при помощи взломанных аккаунтов на Едином портале государственных услуг, и в электронном виде подали от имени пострадавших заявки на получение кредитов.

«Прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — сказано в тексте письма.

Законодатель отметил, что принятие данной инициативы позволит сократить уровень преступности в этой сфере.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома.