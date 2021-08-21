Эксперт рассказал, сколько Россия заработает на высоких ценах на газ

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов в беседе с РИА «Новости» назвал условия, при которых Россия заработает от экспорта газа почти триллион рублей.

«При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей», — привел расчеты эксперт.

По его словам, высокие цены на газ в Европе и восстановление объемов его экспорта могут оказать значительно влияние на доходы России от газовой отрасли в 2021 году.

Государство формирует доходы от экспорта газа из нескольких составляющих. В первую очередь это экспортные пошлины, которые рассчитываются по ставке 30% от вывозной цены для трубопроводного газа. Ставка для СПГ при этом нулевая. Другой источник пополнения бюджета от газового сектора — это налог на прибыль компаний, занимающихся экспортом газа, — «Газпром» и «Новатэк». Государства также получает дивиденды от владения акциями «Газпрома».

Ранее цена на газ в Европе обновила рекорд 6 августа, превысив $540 за 1 тыс. кубометров.