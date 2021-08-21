Трутнев рассказал о планах государства создать свободную от налогов зону на Курилах

Правительство России намерено создать на территории Курильских островов свободную налоговую зону, которая станет офшором. Об этом в беседе с РБК заявил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, правительство не только снимет ставки с налогов, но и освободит от налогов физических и юридических лиц, «которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах».

«Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — уточнил вице-премьер, добавив, что точные цифры на данный момент еще находятся на стадии обсуждения.

О намерении государства создать на Курильских островах офшор Трутнев рассказывал в декабре прошлого года. Тогда он заявил, что особый налоговый режим будет интересен в первую очередь тем компаниям с российским участием, которые попали под действие западных экономических санкций.