Путин сообщил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда будет завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, осталось достроить 15 км морской части.

«15 километров осталось по морю. Можно считать, что это близится к завершению», — сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки сорвать завершение «Северного потока — 2» обречены на провал.

До этого США и ФРГ выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.