Bloomberg: прибыль «Роснефти» будет расти

Улучшение перспектив «Роснефти» по генерации денежных средств предполагает более комфортное финансовое состояние и высокие дивиденды в 2021 году. Такие выводы делает издание Bloomberg в своем исследовании по итогам финансовой отчетности нефтяной компании за первое полугодие текущего года.

По мнению аналитиков, прибыль «Роснефти» будет расти по мере ослабления влияния пандемии. В 2021 году показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации, процентов) может вырасти более чем на 80%.

Результаты в сегменте переработки и сбыта также могут укрепиться, пишет Bloomberg, особенно во втором полугодии, благодаря ожидаемому росту маржи нефтепереработки в России и Германии.

Замедление темпов приобретения активов и смещение акцента на органический рост в сочетании с улучшением рентабельности может еще больше снизить долговую нагрузку «Роснефти» в 2021 году. Несмотря на спад в нефтяной отрасли, сокращение задолженности продолжилось: долг уменьшился на 9,7 млрд долларов. Положительную роль может сыграть и окончание серии приобретений «Роснефти», сместившей акцент в развитии на органический рост в сочетании с улучшением рентабельности. По мнению Bloomberg, это также может еще больше снизить долговую нагрузку «Роснефти» в 2021 году (с 2012 года приобретения позволили «Роснефти» утроить добычу, сделав ее крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире).

Напомним, чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2021 году достигла рекордных 382 млрд рублей, превысив уровень чистой прибыли всего 2020 года в 2,5 раза (147 млрд рублей).