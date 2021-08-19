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Зеленский остался недоволен договоренностями США и Германии по «Северному потоку — 2»

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president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен договоренностями по газопроводу «Северный поток — 2», которые были достигнуты между США и Германией. Заявление украинского лидера на встрече с журналистами приводит газета The Washington Post.

Глава государства отметил, что во время своего визита в Вашингтон он вновь обратится к президенту США Джо Байдену с призывом вмешаться в ситуацию.

«Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «не слишком верит», что данные в рамках этих договоренностей обещания будут выполнены. Отвечая на вопрос о том, что считает ли Зеленский предательством заключенный США и Германией договор, «президент пожал плечами и улыбнулся», пишет газета.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

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