Пушков: США постараются снизить позитивный эффект «Северного потока –2»

Соединенные Штаты поставят такие условия и требования для функционирования российского газопровода «Северный поток – 2», что позитивный эффект проекта для России будет максимально ограничен. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«США будут, скорее всего, противиться вводу в действие Северного потока-2, раз они не сумели помешать его сооружению», — пишет политик, комментируя назначение спецпредставителя США по «Северному потоку-2».

Пушков полагает, что это решение американских властей является «сигналом» о намерении влиять на ситуацию как Конгрессу страны, так и всем странам, которые выступают против газопровода. Политик сравнил это назначение с выбором спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который «всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева».

«Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе, хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам», — резюмировал Пушков.

Ранее в комментарии «Газете.Ru» он отмечал, что Россия никак не может повлиять на назначение. При этом, считает он, оно вряд ли приведет к поиску какого-либо решения, в котором будет заинтересована Россия или Германия.

Спецпосланником США стал Амос Хохштейн — дипломат, бывший топ-менеджер украинского «Нафтогаза». Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что в его задачи будет входить имплементация мер по снижению рисков, которые якобы несет газопровод.