ФАС России проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку ЦУМ на фоне подозрений группы организаций Mercury в международном ценовом сговоре в сфере элитной брендовой продукции. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

«ФАС России проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке — ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов», — уточнили в ведомстве.

При этом инспекция ФАС более двух часов не могла встретиться с представителем компании с доверенностью. Это требовалось для того чтобы пройти в офисные помещения и приступить к проверке.

«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн», — добавили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили, что максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании.

Также стало известно, что оборот юрлиц по итогам прошлого года превысил 90 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо.