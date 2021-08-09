Лукашенко заявил, что Белоруссия сохранила экономику, отказавшись от локдауна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна смогла сохранить свою экономику в условиях пандемии коронавируса, отказавшись вводить локдаун, сообщает ТАСС.

«Мы отказались от этого локдауна, нас били, молотили, как хотели только, нас за это критиковали все, ленивый только не критиковал за наши подходы. Основа того, что происходит в экономике в первом полугодии, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, когда мы не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей», — заявил Лукашенко на встрече с журналистами.

По мнению белорусского президента, такая политика в отношении коронавирусных ограничений позволила сохранить темпы экономического развития страны.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что оппозиция больше не будет проводить массовые акции в Белоруссии.