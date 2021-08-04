Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки 18:33
На Украине рассказали, как «минские соглашения» вынуждают Киев признать... 18:33
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев 18:19
Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в силу 18:18
Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве 18:11
Опубликовано видео с иномаркой, протаранившей уличных торговцев в Калининграде 18:09
Возбуждено уголовное дело после ДТП на Боровском шоссе в Москве 18:08
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады 18:05
Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады 17:51
Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу воссоединились на съемках «Секса в большом... 17:50

Финская фирма Rens запустила краудфандинг на производство кроссовок из кофейной гущи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Скриншот из видео/Rensoriginal

Финский стартап Rens Original объявила, что запускает вторую кампанию на Kickstarter для своих будущих «климатически нейтральных» кроссовок.

Разрабатываемая обувь будет носить название «NOMAD», при ее производстве будут использовать кофейные отходы и другие экологически безопасные материалы, информация о которых не разглашается. Работать над проектом обувная компания будет совместно с экологической организацией Climate Partner.

«Мы взяли наш фирменный экологически чистый кофейный материал и 100% водонепроницаемую защиту и объединили их с функциональными характеристиками, чтобы полностью раскрыть ваш спортивный потенциал. Мир живет на кофе. Теперь ты тоже можешь», — написала компания в посте на Kickstarter.

Новые кроссовки будут водонепроницаемыми. Те, кто заинтересован в поддержке проекта, могут приобрести пару по предзаказу — по цене в $89. Обувь доступна в девяти цветах.

Ранее Rens успешно профинансировала с помощью краудфандинга свои первые кроссовки из кофейных отходов и переработанных пластиковых бутылок. При изготовлении пары использовалась 21 чашка кофейных отходов и шесть переработанных пластиковых бутылок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Европейская волокита: почему ЕС затягивает одобрение «Спутника V»
Глава ЕК считает, что для одобрения «Спутника V» регулятором ЕС недостаточно данных
Чубайс предсказал формирование новой мировой элиты
Спецпредставитель президента ожидает новой «быстрой» промышленной революции
«Прощай надежда на повышение доходов населения»
Дерипаска: действия Центробанка противоречат усилиям правительства по оживлению экономики
Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в силу
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
ВОЗ призвала до конца сентября ввести мораторий на повторную вакцинацию
В Госдуме назвали «неверным трендом» идею ввести налог на мясо ради климата
Новости и материалы
Барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки
На Украине рассказали, как «минские соглашения» вынуждают Киев признать потерю Крыма
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев
Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
Опубликовано видео с иномаркой, протаранившей уличных торговцев в Калининграде
Возбуждено уголовное дело после ДТП на Боровском шоссе в Москве
Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады
Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу воссоединились на съемках «Секса в большом городе»
Отец пропавшего в Турции россиянина рассказал о подробностях исчезновения сына
МИД Эстонии назвал «мастерской постановкой» видео с задержанием своего консула в России
Синхронистка Ромашина — о Родченкове: я сейчас должна кричать, что он предатель
Спецпредставитель президента рассказал подробнее о налоге на мясо
Климатологи прокомментировали прогноз о смертельных волнах жары в России
Водителя, отказавшегося везти программиста-инвалида из списка Forbes, уволили
Президент «Ростова» высказался о назначении Семина на пост тренера клуба
Закурившая в самолете россиянка заявила, что была «без сознания»
В ЗАГСе объяснили правила регистрации брака на дому и в больнице
Анита Цой призналась, что больше года не может восстановиться после COVID-19
Все новости
«Постоянно живу в этом полустрахе»: программиста с ДЦП пытались выгнать из маршрутки
В Санкт-Петербурге уволили водителя, отказавшегося везти пассажира с инвалидностью
В России выросла детская бедность
Около четверти детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
Почему верховному главнокомандующему запретили ездить в Донбасс
Генштаб Украины распространил на Зеленского запрет на посещение Донбасса
ДТП на Боровском шоссе: автобус столкнулся с грузовиком
Число пострадавших в аварии с участием автобуса на западе Москвы выросло до 13
Вышли из тени: преемники «русских хакеров» начали киберохоту
Эксперты оценили опасность новой кибергруппировки BlackMatter
Плавали с рабами: как гекконы пересекли Атлантику
Ученые выяснили, как гекконы заполонили Америку
«Сексуально домогался меня годами»: как разоблачили губернатора Нью-Йорка
Джо Байден считает, что губернатор Эндрю Куомо должен уйти в отставку
Дань традиции: почему Японией не будет править императрица
Японские чиновники не позволили женщинам восходить на трон
Вышла новая книга о Tesla. В ней Илон Маск выставлен монстром
Бывшие сотрудники Tesla рассказали о хамском поведении и истериках Илона Маска
Башкирову оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест студентки, сбившей троих детей в Москве
«Странная ситуация»: Шлосберга не пустили на выборы в Пскове, но одобрили в Москве
Мосгоризбирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в Госдуму
«Спутник V» в Европе: Сан-Марино не прорвало блокаду
Лавров рассказал про «агрессивную риторику» в адрес российской вакцины за рубежом
13 пострадавших: последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях