Финская фирма Rens запустила краудфандинг на производство кроссовок из кофейной гущи

Финский стартап Rens Original объявила, что запускает вторую кампанию на Kickstarter для своих будущих «климатически нейтральных» кроссовок.

Разрабатываемая обувь будет носить название «NOMAD», при ее производстве будут использовать кофейные отходы и другие экологически безопасные материалы, информация о которых не разглашается. Работать над проектом обувная компания будет совместно с экологической организацией Climate Partner.

«Мы взяли наш фирменный экологически чистый кофейный материал и 100% водонепроницаемую защиту и объединили их с функциональными характеристиками, чтобы полностью раскрыть ваш спортивный потенциал. Мир живет на кофе. Теперь ты тоже можешь», — написала компания в посте на Kickstarter.

Новые кроссовки будут водонепроницаемыми. Те, кто заинтересован в поддержке проекта, могут приобрести пару по предзаказу — по цене в $89. Обувь доступна в девяти цветах.

Ранее Rens успешно профинансировала с помощью краудфандинга свои первые кроссовки из кофейных отходов и переработанных пластиковых бутылок. При изготовлении пары использовалась 21 чашка кофейных отходов и шесть переработанных пластиковых бутылок.