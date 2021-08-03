В партии Зеленского призвал вернуть Украине славу «устричного гиганта»

Руководитель пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Украине необходимо вернуть былую славу «устричного гиганта». Об этом сообщается на сайте партии.

Он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.

Как отметил парламентарий, юг Украины во времена Российской империи был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир.

«Сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», — заявил Корниенко.

По его словам, выращивание устриц – это экологическое производство, которое никоим образом не вредит экологии.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине наступила «эпоха голода и нищеты».