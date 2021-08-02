Россияне подали 2 млн заявлений на выплаты беременным и родителям-одиночкам

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что на получение выплат беременным женщинам и одиноким родителям поступило примерно 2 млн заявлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На получение новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд подали заявки 304 тыс. малообеспеченных беременных женщин. Заявлений от одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, — почти 1,6 млн», — сказала она.

Баталина напомнила, что подать документы на получение выплат можно на портале госуслуг и в отделениях Пенсионного фонда.

В России 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмин выделил более 46 млрд руб. на эти пособия.