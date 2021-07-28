Зять Дональда Трампа уходит из политики

Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер объявил о том, что открывает в Израиле инвестиционную фирму Affinity Partners. Тем самым, бывший старший помощник президента Соединенных Штатов подтверждает свой уход из политики, сообщает издание The Jerusalem Post.

Фирма Affinity Partners будет заниматься инвестициями на региональном уровне, выполняя роль центра инвестиционного бизнеса между Ближним Востоком, Персидским заливом, Индостаном и всей Северной Африкой.

Выбор этих регионов во многом может быть обусловлен направлением работы Кушнера на посту старшего помощника Дональда Трампа — благодаря работе Кушнера, был заключен так называемый «Авраамский договор» — мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Маррокко и Суданом.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что его семья не будет вмешиваться в государственные дела.