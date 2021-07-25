Политолог оценил слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что после запуска «Северного потока — 2» главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом сообщает RT.

«Для Украины «Северный поток — 2», обсуждение вокруг него — это средство шантажа, давления на жалость, на сочувствие у американцев и европейцев, чтобы выторговывать для себя все время разного рода преференции», — сказал эксперт.

Светов подчеркнул, что Киев и дальше будет выступать с подобными заявлениями, пытаясь убедить другие страны отказаться от всего и заняться Украиной».

Ранее Макогон заявил, что транзит российского газа гарантирует не только наличие ресурса на территории Украины, но и «военную безопасность».

Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.