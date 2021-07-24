Члены Российской трехсторонней комиссии одобрили повышение МРОТ

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Членами РТК был рассмотрен и поддержан законопроект «О внесении изменения в статью 1 федерального закона... «О минимальном размере оплаты труда», принятие которого приведет к повышению МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%», — говорится в сообщении аппарата.

Уточняется, что после увеличения МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Инициатива позволит повысить заработную плату порядка 4,7 миллионам работников. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

В аппарате также отметили, что комиссия продлила социальные выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Ранее профсоюзы предложили индексировать зарплату россиян в обязательном порядке.