Бундестаг: односторонняя поддержка Украины в вопросах энергетики не в интересах ФРГ

Трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен без новых угроз санкций со стороны США, и это успех. Однако то, что ФРГ взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС.

«Односторонняя солидарность с Украиной не соответствует интересам Германии. Нужно напомнить и Украине о необходимости соблюдения соглашений», — сказал он.

Политик напомнил, что причиной газового спора Москвы и Киева было то, что Украина не оплачивала поставки газа, но потребляла его.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.