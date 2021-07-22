Опрос показал, что важнее всего для россиян при выборе работы

Порядка 44% опрошенных россиян при поиске работы учитывают возможность работать удаленно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование центра «Зарплата.ру».

По данным опроса, высокая заработная плата — на втором месте в списке приоритетов. Ее как важный критерий при выборе работы указали 42% опрошенных.

«В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя», — отмечают аналитики.

В исследовании указано, что для 40% важна стабильность компании, а перспектива карьерного роста имеет значение лишь для 31% участников.

Чуть более четверти россиян указали, что прежде всего выбирают лояльное начальство и дружный коллектив, каждый пятый задумывается об удаленности работы от дома и времени в пути.

Опрос проводился 16–19 июля среди 1 892 респондентов во всех регионах страны.

Ранее в Росстате заявили, что менее половины россиян довольны своей зарплатой.