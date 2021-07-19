В России предложили альтернативу штрафам для малого и среднего бизнеса

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) направила министру экономического развития России Максиму Решетникову письмо с предложениями по смягчению административной нагрузки на бизнес. Об этом пишет РБК.

Корпорация МСП предлагает переписать статью 3.4 Кодекса об административных правонарушениях России, которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

В письме говорится о возможности поменять одну из формулировок статьи КоАП «может быть заменено» (наказание в виде штрафа — на предупреждение) на «назначается» (предупреждение вместо штрафа) и распространить это на любые субъекты предпринимательства.

Кроме того, предлагается сделать предоставление права на ошибку обязательным для всех впервые совершенных административных правонарушений при условии отсутствия «отягчающих обстоятельств».

В качестве исключения приводится ряд отдельных статей, в рамках которых невозможно вынести предупреждение в случае первого нарушения.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили получение письма с предложением. Сейчас оно находится на рассмотрении.