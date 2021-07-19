news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиян предупредили о возможном дефиците валюты 12:46
В Москве мать бросила свою годовалую дочь в хостеле 12:40
Федун заявил о финансовых потерях «Спартака» из-за отсутствия пива на арене 12:38
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку 12:31
Ученые: отказ от жирной рыбы сокращает жизнь сильнее, чем курение 12:29
Рогозин возмутился зарплатами на предприятиях «Роскосмоса» 12:26
Собянин: в Москве уже месяц снижается заболеваемость коронавирусом 12:25
Аналитик объяснил, как Xiaomi удалось обогнать Apple 12:21
ВОЗ призвала избежать быстрого снятия ограничений по коронавирусу 12:20
Цена WTI впервые за месяц опустилась ниже $70 за баррель 12:15

В России предложили альтернативу штрафам для малого и среднего бизнеса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) направила министру экономического развития России Максиму Решетникову письмо с предложениями по смягчению административной нагрузки на бизнес. Об этом пишет РБК.

Корпорация МСП предлагает переписать статью 3.4 Кодекса об административных правонарушениях России, которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

В письме говорится о возможности поменять одну из формулировок статьи КоАП «может быть заменено» (наказание в виде штрафа — на предупреждение) на «назначается» (предупреждение вместо штрафа) и распространить это на любые субъекты предпринимательства.

Кроме того, предлагается сделать предоставление права на ошибку обязательным для всех впервые совершенных административных правонарушений при условии отсутствия «отягчающих обстоятельств».

В качестве исключения приводится ряд отдельных статей, в рамках которых невозможно вынести предупреждение в случае первого нарушения.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили получение письма с предложением. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета
Мурашко призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до начала сезона гриппа
Угроза подросткам: газировку и соки связали с раком
Ученые рассказали, чем опасны газировка и энергетики
Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах
Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю
Собянин: в Москве уже месяц снижается заболеваемость коронавирусом
Рогозин возмутился зарплатами на предприятиях «Роскосмоса»
ВОЗ призвала избежать быстрого снятия ограничений по коронавирусу
Калви выступил в суде с последним словом
Новости и материалы
Россиян предупредили о возможном дефиците валюты
В Москве мать бросила свою годовалую дочь в хостеле
Федун заявил о финансовых потерях «Спартака» из-за отсутствия пива на арене
В Калининградской области студент из Нигерии утонул, спасая девушку
Ученые: отказ от жирной рыбы сокращает жизнь сильнее, чем курение
Аналитик объяснил, как Xiaomi удалось обогнать Apple
Цена WTI впервые за месяц опустилась ниже $70 за баррель
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА
Суд вернул в прокуратуру первое дело о подделке COVID-сертификата
Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса до начала осени
Минздрав предостерег от похода в баню и употребления алкоголя в день вакцинации от COVID
Федун назвал бессмысленным возвращение РПЛ на систему «весна-осень»
Сын Децла грабит магазин в дебютном клипе
Россия проведет учения на границе с Афганистаном
В Совфеде назвали нарушением прав человека изменение закона о языке Украины
Суд приговорил к условному сроку членов секты Виссариона
Стала известна дата выхода iPhone 13
В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных
Все новости
Стимул прививаться: вакцинировавшихся пенсионеров могут поощрить выплатой в 10 тыс. рублей
В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
В России создают новую вакцину и биочип для выявления COVID-19
Роспотребнадзор сообщил об инновационном биочипе для тестов на коронавирус
Кто побьет Моргенштерна. Он подписал контракт на бой в ММА
Рэпер Моргенштерн подписал контракт с ММА-промоушеном на 20 млн рублей
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»
Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»
Из войны и нищеты: как художник из Таджикистана покорил Голливуд
Художник Джама Джурабаев — о работе со Спилбергом и Гаем Ричи
«Команда 29» распущена после блокировки сайта
В руководстве «Команды 29» назвали причины ликвидации объединения
«Россия не настолько привлекательная страна, чтобы по ней скучать»
Интервью с ЛГБТ-активистами, выигравшими дело против России в ЕСПЧ
На меде и плаценте: чем различаются дешевые и дорогие кремы для лица
Эксперты объяснили, стоит ли переплачивать за средства для ухода за лицом
«Чтобы не отделалась». Домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали
Прокуратура потребовала ужесточить обвинение студентке, сбившей троих детей в Москве
Эмираты забрали свое: ОПЕК+ нарастит добычу
Новак прогнозирует выход России на докризисный уровень добычи нефти
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях