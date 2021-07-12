В Совфеде оценили заявление ФРГ о разрешениях для «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление представителя Министерства экономики Германии Беате Барона о том, что в ФРГ выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

«Германия с нынешним руководством не отказывалась от «Северного потока — 2», от его строительства, от завершения строительства, подачи газа по «Северному потоку — 2». Довольно последовательно все это отстраивает и любые свидетельства, которые подтверждают эти намерения, — это хорошо», — пояснил сенатор.

Он также добавил, что в Германии изучили ситуацию с энергоносителями и пришли к выводу, что «без российского газа обойтись в ближайшие годы не смогут».

Цеков считает, что в Германии этот проект рассматривают исключительно как экономический. По его словам, хотя в США говорят, что это политический проект, «на самом деле они тоже понимают, что это экономический проект, который создает сложности для продажи американского сжиженного газа в Европе».

В заключение Цеков выразил уверенность, что строительство «Северного потока — 2» в этом году будет завершено.

Ранее сообщалось, что Германия выдала все разрешения, которые необходимы для строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.