В ОПЕК подтвердили отмену заседания

ОПЕК отменила заседание, которое должно было пройти 5 июля, после консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, являющимися председателем и сопредседателем конференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо главам делегаций ОПЕК+.

«Дата новой встречи будет объявлена в должное время, и мы соответствующим образом проинформируем вас об этом», — говорится в заявлении.

Ранее об отмене встречи сообщали источники в делегациях.

Это не первое несостоявшееся заседание ОПЕК+. До этого успехом не увенчалась трехдневная встреча министров. Камнем преткновения стала позиция ОАЭ. По соглашению 2020 года базовый уровень добычи для ОАЭ составляет 3,2 млн баррелей в день. В Абу-Даби считают ограничение несправедливым, заявляя, что в ОАЭ простаивает треть производственных мощностей.