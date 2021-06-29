В ЕБРР предупредили об опасности «дельты» для экономик стран с низкой вакцинацией

Распространение штамма «дельта» наиболее опасно для экономических систем тех стран, где наблюдается низкий уровень вакцинации от коронавируса. Об этом заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик, пишет РИА «Новости».

«Остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 «дельта», который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации», — сказала она.

По словам экономиста, мутация также опасна для государств, чьи экономики в значительной степени зависят от туризма.

В то же время Яворчик заявила, что ЕБРР улучшил прогнозы: ожидается, что темпы роста ВВП в странах присутствия банка достигнут 4,2% в 2021 года (ранние прогнозы сообщали об отметке в 3,6%).

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что штамм коронавируса «дельта плюс» (также известный как индийский штамм) может вызвать новую волну локдаунов по всему миру.