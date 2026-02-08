Госдеп раскрыл дату визита вице-президента США в Армению и Азербайджан

Госдеп: визит Вэнса в Армению и Азербайджан состоится с 9 по 11 февраля

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс посетит Ереван и Баку на будущей неделе. Это следует из пресс-релиза Госдепа.

В заявлении отмечается, что замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту в Милане, Ереване и Баку в период с 9 по 11 февраля. В Италии заместитель главы Госдепа отметит «выдающиеся достижения» команды США на Олимпийских играх.

«Его (Хелберга. — «Газета.Ru») поездка в Армению и Азербайджан будет способствовать мирным усилиям президента [США Дональда] Трампа и продвижению программы «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) (маршрут между основной частью Азербайджана и регионом Нахичевань, отделенным от республики самой южной Сюникской областью Армении; может стать частью торгового пути между Западом и Востоком)», — сообщается в пресс-релизе.

5 февраля Вэнс прибыл в Италию на Олимпийские игры. Вице-президент передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. Его безопасность обеспечивали более 300 человек. Вместе с ним приехали госсекретарь Марко Рубио, агенты иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разведки.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia недалеко от центрального вокзала Милана. Там, по данным СМИ, зарезервированы все четыре этажа гостиницы и превращены в штаб-квартиру правительства США.

Ранее американец сенсационно проиграл короткую программу на Олимпиаде.