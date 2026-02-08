Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Политика

Госдеп раскрыл дату визита вице-президента США в Армению и Азербайджан

Госдеп: визит Вэнса в Армению и Азербайджан состоится с 9 по 11 февраля
Kenny Holston/Reuters

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс посетит Ереван и Баку на будущей неделе. Это следует из пресс-релиза Госдепа.

В заявлении отмечается, что замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту в Милане, Ереване и Баку в период с 9 по 11 февраля. В Италии заместитель главы Госдепа отметит «выдающиеся достижения» команды США на Олимпийских играх.

«Его (Хелберга. — «Газета.Ru») поездка в Армению и Азербайджан будет способствовать мирным усилиям президента [США Дональда] Трампа и продвижению программы «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) (маршрут между основной частью Азербайджана и регионом Нахичевань, отделенным от республики самой южной Сюникской областью Армении; может стать частью торгового пути между Западом и Востоком)», — сообщается в пресс-релизе.

5 февраля Вэнс прибыл в Италию на Олимпийские игры. Вице-президент передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. Его безопасность обеспечивали более 300 человек. Вместе с ним приехали госсекретарь Марко Рубио, агенты иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разведки.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia недалеко от центрального вокзала Милана. Там, по данным СМИ, зарезервированы все четыре этажа гостиницы и превращены в штаб-квартиру правительства США.

Ранее американец сенсационно проиграл короткую программу на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!